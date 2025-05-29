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В Совфеде отреагировали на возможные поставки Киеву дальнобойного оружия

Косачев: поставки Киеву дальнобойного оружия станут саботажем мира со стороны ЕС
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Илья Питалев/РИА Новости

Поставки или производство на Украине немецкого дальнобойного оружия станут саботажем со стороны Евросоюза и НАТО мирного процесса. Об этом заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, возможные поставки вооружений из Германии будут абсолютно противоположным действием тому, что в настоящее время наметилось в плане попыток политического урегулирования конфликта на Украине. Косачев такое развитие событий абсолютно неприемлемым с военной и политической точек зрения.

Вице-спикер Совфеда отметил, что в этом случае последует ответная реакция Москвы, а в поведении РФ возникнут «принципиально новые сюжеты».

Также Косачев сообщил, что в настоящее время, кроме декларативной приверженности мирному процессу, Киев делает все возможное для срыва и саботажа данного процесса на земле.

«Мы сейчас фактически ушли от того, чтобы реагировать на инициативы наших оппонентов. Мы сами проявляем эти инициативы. Эти инициативы находятся в плоскости мирного урегулирования», — уточнил политик.

Он подчеркнул, что Россия предложила переговорный процесс Украине, который сейчас возобновлен, несмотря на известные решения украинского руководства этот процесс саботировать.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Ожидается, что российская и украинская делегации в ходе встречи обменяются меморандумами, в которых стороны изложат свое видение условий для прекращения боевых действий.

Ранее Зеленский заявил о работе Украины с Германией над вопросом поставок Taurus.

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