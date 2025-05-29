В НАТО анонсировали заседание контактной группы по вооружению Украины

Контактная группа по военной помощи Украине на следующей неделе проведет заседание в «формате Рамштайн». Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

«В среду, 4 июня 2025 года, Германия и Великобритания соберут контактную группу по вооружению Украины», — говорится в заявлении.

Из него следует, что встреча состоится в штаб-квартире Североатлантического альянса.

28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд прямых переговоров с Украиной может состояться 2 июня. Первая за последние три года встреча между делегациями Москвы и Киева прошла 16 мая в турецком городе Стамбуле. Тогда стороны договорились осуществить обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и подготовить документы, излагающие позиции РФ и Украины для достижения устойчивого урегулирования конфликта.

Как сказал глава российского внешнеполитического ведомства, очередной раунд переговоров также может состояться в Стамбуле. Ожидается, что делегацию Москвы вновь возглавит советник президента страны Владимир Мединский.

Ранее российский дипломат заподозрил Киев в желании избежать разговора «один на один» с Москвой.