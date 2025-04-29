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В ЕАЭС рассказали о защите от деглобализации экономики

Оверчук: общий экономический контур защищает ЕАЭС от фрагментации экономики
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Евгений Биятов/РИА Новости

Общий экономический контур защищает Евразийский экономический союз (ЕАЭС) от фрагментации мировой экономики и тарифных войн. Об этом заявил вице-премьер-министр РФ Алексей Оверчук для РИА Новости на первом форуме регионов стран Содружества независимых государств (СНГ).

По словам Оверчука, сейчас глобальный рынок рушится, а региональные рынки закрываются от конкурентов и пытаются опираться на региональные локальные цепочки поставок, что делает нереалистичными ожидания возвращения характерного для эпохи глобализации крупного притока инвестиций и технологий. При этом он заявил, что противостояния в мировой экономике открывает возможности для ЕАЭС, поскольку оно способствует интенсификации торгового оборота внутри интеграционной группировки.

«Мы очень много работаем по линии Евразийского экономического союза, где наши страны защищены общим таможенным контуром», — Оверчук.

Договор о создании ЕАЭС был подписан в 2014 году. В союз входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия. Задачей союза названо обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между его странами-участницами. 11 декабря 2020 года Высший экономический совет ЕАЭС принял документ «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», в котором обозначены целевые направления дальнейшей интеграции внутри союза.

До этого Оверчук заявил, что тарифы США подстегнут процесс деиндустриализации Европы.

Ранее Оверчук заявил, что в РФ не рады деиндустриализации Европы.

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