Глава МИД Турции оценил шансы на долгосрочное прекращение огня на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что долгосрочное прекращение огня на Украине возможно. Его слова передает газета Milliyet.

По его словам, турецкая делегация посетит Киев 29-30 мая.

«Если сравнивать позиции сторон, то долгосрочное прекращение огня кажется более реалистичным из возможных решений, если им удастся хорошо управлять», — отметил турецкий министр.

Он уточнил, что постоянное соглашение о прекращении огня требует комплексных усилий. По словам Фидана, Турция является стороной, которая может на одной неделе посетить и Россию, и Украину, и Анкара будет продолжать челночную дипломатию и прилагать усилия для установления мира.

До этого глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом урегулирование украинского кризиса.

28 мая Лавров сообщал, что новый раунд прямых переговоров России и Украины состоится в Турции 2 июня. Прошлая встреча двух делегаций состоялась 16 мая в Стамбуле.

Ранее Зеленский упрекнул Россию из-за выбора площадки для переговоров.