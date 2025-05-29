Вооружение, которое поставляют страны Запада Украине, позже оказывается в руках террористических группировок в Африке. Об этом заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко, пишет РИА Новости.

«Фиксируются факты попадания оружия, поставляемого западными странами Украине, в руки преступных, террористических группировок в различных регионах мира, в том числе в африканских государствах», — сказала Довгаленко.

По ее словам, Киев также сотрудничает с террористическими группировками и готовит их к боевым действиям. Дипломат заверила, что Москва продолжит помогать Африке в поддержании стабильности на континенте.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Украина участвует в поддержке террористов в Сахеле и дестабилизации ситуации в Африке.

В ноябре 2024 года агентство AES INFO заявляло, что Украина поставляет террористическим группировкам в Мали боеприпасы с белым фосфором, которые запрещены к использованию согласно международному законодательству.

Ранее в МИД заявили, что Россия будет бороться с действиями Украины в Африке.