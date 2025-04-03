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Лавров: Украина пытается дестабилизировать Африку

Лавров обвинил Киев в поддержке террористов и дестабилизации ситуации в Африке
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Пресс-служба МИД

Украина участвует в поддержке террористов в Сахеле тропический саванный регион в Африке и дестабилизации ситуации в Африке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо, входящих в Альянс государств Сахеля, передает ТАСС.

«Некоторые внерегиональные игроки и сегодня продолжают попытки дестабилизации региона. Среди них, помимо бывших колонизаторов, недавно проявился и киевский режим, который при полном попустительстве своих западных спонсоров открыто поддерживает террористические группировки в этой части Африки», — сказал Лавров.

Сахаро-Сахельский регион в настоящее время сталкивается с проявлениями терроризма. Причинами этого глава МИД РФ назвал колониальное прошлое континента. Исторически границы в Африке прочерчивались без учета проживающего населения, что привело к разделению народов и этнических групп, оставляя их в разных государствах, добавил он.

В ноябре 2024 года агентство AES INFO заявляло, что Украина поставляет террористическим группировкам в Мали боеприпасы с белым фосфором, которые запрещены к использованию согласно международному законодательству.

Ранее глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством.

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