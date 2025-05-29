Володин рассказал, какие законы вступят в силу в июне

Володин: в июне вступят в силу законы о поддержке бизнеса и борьбе с мошенниками

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале перечислил законы, которые вступят в силу в июне.

По словам Володина, с 1 июня заработает комплекс мер по по борьбе с кибермошенниками. В частности, банки, госорганы и операторы связи не смогут больше информировать граждан через иностранные мессенджеры. Также сообщения с кодами доступа к Госуслугам не будут приходить во время телефонного разговора. В этот момент человек может находиться под влиянием мошенников.

Также власти смогут своевременно выявлять некачественную или контрафактную продукцию для сохранения здоровья потребителей.

«Ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления будет считаться нарушением. А значит, такие представители бизнеса не смогут уклониться от проверок своих товаров и условий производства», — поделился Володин.

Кроме того, власти будут активнее поддерживать участников СВО и их семьи. В частности, речь идет о льготах при поступлении в вузы детей участников боевых действий.

До этого Володин сообщал, что Госдума приняла новый закон, направленный на защиту прав жителей многоквартирных домов.

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