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Илон Маск уходит из администрации Трампа

AP: Илон Маск покидает администрацию Трампа после критики его плана
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Vincent Alban/Reuters

Предприниматель Илон Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа, где он курировал работу Департамента эффективности работы правительства (DOGE). Об этом пишет Associated Press.

Американские журналисты обратили внимание на то, что решение об уходе из администрации было принято Маском на следующий день после того, как он раскритиковал предложенный администрацией Трампа законопроект о сокращении госрасходов, который уже одобрила нижняя палата конгресса.

В администрации Трампа Маск работал на правах «специального государственного служащего». Американское законодательство разрешает этой категории сотрудников осуществлять деятельность в правительстве «не более 130 дней в течение 365-дневного периода». Этот период для бизнесмена истекает в конце мая 2025 года.

20 мая издание Politico сообщило, что Трамп перестал упоминать Илона Маска в социальных сетях и на брифингах. Проведенные среди американских граждан опросы показали, что предприниматель становится очень непопулярным — гораздо более непопулярным, чем Трамп.

Ранее Маск раскрыл, чем планирует заняться после ухода из политики.

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