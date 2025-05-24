Маск раскрыл, чем планирует заняться после ухода из политики

Маск заявил о планах сосредоточиться на своих компаниях после сбоя в Х

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует уделять больше времени своим компаниям на фоне сообщений о масштабном сбое в принадлежащей ему соцсети X. Об этом он написал в своем блоге.

«Возвращаюсь к работе в режиме 24/7 и сну в конференц-залах, серверных и производственных помещениях. Я должен быть очень сосредоточен на X, (сервисе искусственного интеллекта — «Газета.Ru») xAI и (компании — «Газета.Ru») Tesla», — заявил предприниматель.

Маск добавил, что также планирует сосредоточиться на запуске космического корабля Starship, поскольку в этом проекте внедряются критически важные технологии.

Среди прочего предприниматель отметил, что сбои в X показали, что существует необходимость в «крупных операционных улучшениях». Маск указал, что во время сбоя должна была сработать система аварийного переключения, однако этого не произошло.

24 мая сообщалось, что Маск отказался от политической карьеры, поскольку бизнесмен разочаровался из-за трудностей в достижении результатов. Кроме того, он беспокоится за безопасность членов своей семьи и свою собственную. Также предприниматель заявил, что не ожидал настолько негативной реакции на себя и свою компанию Tesla, на объектах которой произошло несколько тревожных инцидентов.

Ранее стало известно, как исчезновение Маска отразилось на Украине.