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Сенатор объяснил изменчивость в позиции Трампа по Украине

Сенатор Джабаров: позиция Трампа по Украине меняется из-за действий Рубио
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Нина Зотина/РИА Новости

Позиция президента США Дональда Трампа по Украине меняется, потому что госсекретарь Марко Рубио ограждает главу Белого дома от людей с «более реалистичными» взглядами на конфликт. Об этом в эфире Первого канала заявил сенатор Совета Федерации России Владимир Джабаров.

По его мнению, окружение президента США не передает ему всю информацию. Сенатор утверждает, что сейчас «все бразды правления» взял на себя Рубио, который влияет на позицию главы Белого дома.

Джабаров считает, что госсекретарь является опасным человеком.

До этого Рубио в разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым приветствовал обмен пленными и призвал к диалогу с Украиной.

28 мая Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает примерно в течение двух недель понять, хочет ли Россия на самом деле урегулировать конфликт на Украине.

В тот же день Лавров заявил, что второй раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться в Стамбуле 2 июня. Он подчеркнул, что РФ рассчитывает на поддержку этой встречи от всех, кто искренне хочет успеха мирного процесса.

Ранее Пескова попросили прокомментировать слова Трампа, что Путин «играет с огнем».

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