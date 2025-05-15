В ЕС утвердили повышение пошлин на импорт российских удобрений

Комитет ЕП утвердил повышение пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии

Комитет по внешней торговле Европейского парламента утвердил предложение повысить пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

«Да, это так», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос журналиста.

В пресс-службе ЕП уточнили, что голосование на пленарной сессии по соответствующему вопросу запланировано на 21 мая.

Накануне газета «Ведомости» сообщала, что экспорт российских удобрений в первом квартале 2025 года вырос на 27%, до 11,9 млн т удобрений. Так, поставки в страны Латинской Америки увеличились на 9%. Основная доля пришлась на Бразилию. Экспорт азотных удобрений в Турцию вырос более чем в семь раз, а в страны Африки — более чем в два раза, говорится в статье.

Также сообщалось, что товарооборот между Россией и США за март вырос до максимальной за два года суммы.

Ранее США объяснили, почему не ввели новые пошлины против России.