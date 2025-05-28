В Госдуме рассказали, как РФ ответит на возможные поставки Taurus Украине

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов пригрозил Германии ответными мерами, если Берлин передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus. Его слова публикует Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его словам, Россия ответит жестко, асимметрично и чувствительно, если Германия пойдет на поставки Taurus.

«Мы готовы наносить поражение и по тем местам, откуда эти «Таурусы» привезли, если понадобится», — отметил он.

По его словам, Россия «готова ко всему».

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что в Москве, в «высоких кабинетах» обсуждают удар по Берлину в случае передачи Taurus для Вооруженных сил Украины (ВСУ) для ударов по России.

Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским повторил свои слова о том, что ограничений на дальность при поставках оружия украинской армии Западом больше нет. Однако Мерц уклонился от ответа насчет поставок Taurus Украине.

Ранее сообщалось, что Мерц прервал Зеленского на совместной пресс-конференции.