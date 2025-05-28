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В Госдуме рассказали, как РФ ответит на возможные поставки Taurus Украине

Картаполов: Россия жестко ответит на поставки Германией ракет Taurus Украине
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South Korea Defense Ministry|AP

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов пригрозил Германии ответными мерами, если Берлин передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus. Его слова публикует Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его словам, Россия ответит жестко, асимметрично и чувствительно, если Германия пойдет на поставки Taurus.

«Мы готовы наносить поражение и по тем местам, откуда эти «Таурусы» привезли, если понадобится», — отметил он.

По его словам, Россия «готова ко всему».

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что в Москве, в «высоких кабинетах» обсуждают удар по Берлину в случае передачи Taurus для Вооруженных сил Украины (ВСУ) для ударов по России.

Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским повторил свои слова о том, что ограничений на дальность при поставках оружия украинской армии Западом больше нет. Однако Мерц уклонился от ответа насчет поставок Taurus Украине.

Ранее сообщалось, что Мерц прервал Зеленского на совместной пресс-конференции.

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