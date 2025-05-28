Лавров: Германия сползает по плоскости, по которой уже двигалась к своему краху

Германия сползает по плоскости, по которой в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на телеканале «Россия 1»‎.

«‎Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие»‎, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Лавров отметил, что Москва будет проверять заявления немецких политиков как о поставках дальнобойных ракет украинской армии, так и о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине.

28 мая канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским повторил свои слова о том, что ограничений на дальность при поставках оружия украинской армии Западом больше нет. Однако Мерц уклонился от ответа насчет поставок Taurus Вооруженным силам Украины.

При этом вице-канцлер Ларс Клингбайль заявление Мерца опроверг, отметив, что новых договоренностей о поставках Киеву не было.

Ранее Симоньян заявила, что в «московских кабинетах» обсуждают удар по Берлину.