Симоньян заявила, что в «московских кабинетах» обсуждают удар по Берлину

Симоньян: в Москве обсуждают удар по Берлину в случае передачи Taurus для ВСУ

В Москве, в «высоких кабинетах» обсуждают удар по Берлину в случае передачи Taurus для Вооруженных сил Украины (ВСУ) для ударов по России. Об этом в Telegram-канале написала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить «Таурусами» может означать только это, поскольку хозлы не могут ни их обслужить, ни ввести полетное задание), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», — написала Симоньян.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с Владимиром Зеленским повторил свои слова о том, что ограничений на дальность при поставках оружия украинской армии Западом больше нет. Однако Мерц уклонился от ответа насчет поставок Taurus Украине.

При этом вице-канцлер Ларс Клингбайль заявление Мерца опроверг, отметив, что новых договоренностей о поставках Киеву не было.

Ранее Мерц заявил, что Германия не допустит запуска «Северного потока — 2».