В США анонсировали новые ограничения для европейских чиновников

США введут визовые ограничения для иностранных чиновников, в том числе из Европы, которые причастны к ограничению свободы слова американцев за рубежом. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х.

«Сегодня я объявляю о новой политике ограничения виз, которая будет применяться к иностранным должностным лицам и лицам, которые замешаны в цензурировании американцев», — написал Рубио.

Он отметил, что свобода слова имеет важное значение для американского общества. Госсекретарь подчеркнул, что это неотъемлемое право, над которым у иностранных правительств нет власти.

При этом Рубио не стал приводить конкретные примеры, против кого будут введены ограничения, а также какие именно. Он лишь упомянул в своем посте Латинскую Америку и Европу.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала бывшего главу госдепартамента США Джона Керри, который заявил, что первая поправка к американской конституции, гарантирующая свободу слова, не позволяет избавиться от «дезинформации» в социальных сетях.

Она призвала США принять меры против этой поправки, написав, что Керри рассуждает «правильно», и «притворяться» больше нельзя.

Согласно первой поправке к конституции США, конгресс не имеет права посягать в том числе на свободу слова и свободу прессы.

Ранее Трамп заявил об указе о запрещении правительственной цензуры в США.