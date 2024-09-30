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В МИД России поддержали заявление против гарантии свободы слова в США

Мария Захарова поддержала заявление Керри против гарантии свободы слова в США

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

США необходимо принять меры против поправки к конституции, гарантирующей в стране свободу слова. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала слова бывшего главы государственного департамента США Джона Керри о том, что первая поправка к американской конституции, гарантирующая свободу слова, не позволяет избавиться от «дезинформации» в социальных сетях. Экс-чиновник подчеркнул, что демократам необходимо победить на предстоящих президентских выборах, чтобы у них была возможность «осуществить изменения».

«Правильно, сколько можно притворяться», — написала Захарова.

Согласно первой поправке к конституции Соединенных Штатов, конгресс не имеет права посягать в том числе на свободу слова и свободу прессы.

Ранее Захарова призвала посла США в России прекратить врать.

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