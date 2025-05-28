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Патрушев заявил о создании Западом напряженности в Балтийском море

Патрушев: Россия уже отвечает на провокации Запада в Балтийском море
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Павел Бедняков/РИА Новости

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Запада создают военную напряженность в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС.

«Помимо продолжающегося санкционного давления на Россию, западные страны создают военную напряженность в Балтийском море, в том числе провокационными действиями», — заявил он.

Патрушев отметил, что в этих условиях Россия вынуждена принимать и уже принимает ответные меры.

До этого он заявил, что недавняя попытка Военно-морских сил Эстонии при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом стала еще одним примером актов пиратства, совершаемых Западом. 14 мая стало известно, что в нейтральных водах Финского залива авиация НАТО и Военно-морские силы Эстонии предприняли попытку досмотра гражданского корабля, направлявшегося в порт Приморск под флагом Габона. Военные требовали изменить курс, дважды предпринималась попытка десантирования с вертолета. После приближения к месту инцидента российского истребителя Су-35 попытки перехвата судна Jaguar прекратились.

Ранее Путин одобрил предложения по реагированию на ограничение судоходства на Балтике.

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