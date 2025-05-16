Эстония попыталась остановить танкер в Финском заливе. Его спас российский Су-35

НАТО и Эстония координируют действия после инцидента с попыткой досмотра нефтяного танкера Jaguar, следовавшего в российский порт Приморск. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте по итогам неформальной встречи глав МИД стран НАТО, прошедшей в Турции.
По словам Рютте, альянс и власти Эстонии поддерживают тесные контакты для установления полной картины произошедшего. Он также подчеркнул необходимость усиления коллективной защиты критически важной инфраструктуры в акватории Балтийского моря.
Что произошло
14 мая «Известия» сообщили, что в нейтральных водах Финского залива авиация НАТО и Военно-морские силы Эстонии предприняли попытку досмотра гражданского судна Jaguar, направлявшегося в порт Приморск под флагом Габона.
По версии источника, корабли и авиация Эстонии приблизились к танкеру, потребовав изменить курс. Сообщается, что дважды предпринималась попытка десантирования с вертолета. В операции участвовали патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», десантный вертолет, легкий транспортный самолет PZL M28, а также истребители МиГ-29 польских ВВС. Судно Jaguar якобы отказалось подчиниться требованиям и продолжило движение к Приморску. Эти данные сопровождаются видеозаписью, опубликованной российским изданием.
После приближения к месту инцидента российского истребителя Су-35 попытки перехвата прекратились. Танкер продолжил движение и уже на следующий день находился на рейде у Приморска, ожидая осмотра водолазами перед высадкой экипажа, состоящего из граждан России, Индии и Мьянмы.
Версия Эстонии
По данным агентства Reuters, Эстония на встрече в Турции заявила, что танкер Jaguar, «неидентифицированный Jaguar, который на прошлой неделе попал в санкционный список Великобритании», находился в международных водах между Эстонией и Финляндией и отказался остановиться по запросу.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что появление российского истребителя Су-35, направленного к месту событий, вызвало у Таллина «глубокую озабоченность».
«Российская Федерация направила истребитель для проверки ситуации, и этот истребитель почти на минуту нарушил воздушное пространство НАТО», — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна журналистам в Турции.
«Россия готова защищать «теневой флот»... Ситуация действительно серьезная», — заявил Цакхна.
9 мая Великобритания объявила о введении санкций против примерно 100 танкеров, предположительно используемых Россией в обход западных ограничений. По заявлению офиса премьер-министра Кира Стармера, это крупнейшие санкции подобного рода. Хотя подробности не раскрываются, ранее аналогичные меры ограничивали или полностью запрещали передвижение таких судов и их заход в британские порты.
Что известно о танкере
Танкер Jaguar был построен в Шанхае и за два десятилетия сменил нескольких владельцев и флагов. Нынешний владелец — компания Sapang Shipping Incorporated, зарегистрированная на Маврикии. Танкер ходит под флагом Габона.
За последние два года судно неоднократно заходило в российские порты в Ленинградской области, включая Приморск и Усть-Лугу. В текущем рейсе отправителем груза выступила индийская компания Bisu Marine & Shipping, базирующаяся в пригороде Мумбая.
Попытки ограничения деятельности российских нефтяных танкеров в Балтийском море со стороны стран НАТО предпринимались и ранее. Минувшей зимой страны альянса начали операцию «Балтийский часовой», направленную на усиление защиты подводной инфраструктуры, включая кабельные линии и энергетические объекты. Генсек НАТО Марк Рютте упомянул об этой операции, комментируя инцидент с Jaguar.
Помимо этого, в апреле 2025 года Эстония приняла законодательные поправки, разрешающие армейским и флотским подразделениям страны применять силу против подозрительных судов в Балтийском море, если будет установлена угроза жизненно важной гражданской или военной инфраструктуре. Поправки допускают в том числе возможность обстрела или затопления таких судов.