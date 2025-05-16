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Эстония попыталась остановить танкер в Финском заливе. Его спас российский Су-35

НАТО и Эстония расследуют инцидент с танкером Jaguar в Балтийском море
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В Финском заливе Эстония попыталась остановить танкер Jaguar, шедший в Россию под флагом Габона. Москва расценила действия как провокацию, Таллин — как попытку досмотра судна из санкционного списка. Инцидент вызвал обеспокоенность в НАТО и стал темой обсуждений на встрече глав МИД стран альянса.

НАТО и Эстония координируют действия после инцидента с попыткой досмотра нефтяного танкера Jaguar, следовавшего в российский порт Приморск. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте по итогам неформальной встречи глав МИД стран НАТО, прошедшей в Турции.

По словам Рютте, альянс и власти Эстонии поддерживают тесные контакты для установления полной картины произошедшего. Он также подчеркнул необходимость усиления коллективной защиты критически важной инфраструктуры в акватории Балтийского моря.

Что произошло

14 мая «Известия» сообщили, что в нейтральных водах Финского залива авиация НАТО и Военно-морские силы Эстонии предприняли попытку досмотра гражданского судна Jaguar, направлявшегося в порт Приморск под флагом Габона.

По версии источника, корабли и авиация Эстонии приблизились к танкеру, потребовав изменить курс. Сообщается, что дважды предпринималась попытка десантирования с вертолета. В операции участвовали патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», десантный вертолет, легкий транспортный самолет PZL M28, а также истребители МиГ-29 польских ВВС. Судно Jaguar якобы отказалось подчиниться требованиям и продолжило движение к Приморску. Эти данные сопровождаются видеозаписью, опубликованной российским изданием.

После приближения к месту инцидента российского истребителя Су-35 попытки перехвата прекратились. Танкер продолжил движение и уже на следующий день находился на рейде у Приморска, ожидая осмотра водолазами перед высадкой экипажа, состоящего из граждан России, Индии и Мьянмы.

Версия Эстонии

По данным агентства Reuters, Эстония на встрече в Турции заявила, что танкер Jaguar, «неидентифицированный Jaguar, который на прошлой неделе попал в санкционный список Великобритании», находился в международных водах между Эстонией и Финляндией и отказался остановиться по запросу.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что появление российского истребителя Су-35, направленного к месту событий, вызвало у Таллина «глубокую озабоченность».

«Российская Федерация направила истребитель для проверки ситуации, и этот истребитель почти на минуту нарушил воздушное пространство НАТО», — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна журналистам в Турции.

«Россия готова защищать «теневой флот»... Ситуация действительно серьезная», — заявил Цакхна.

9 мая Великобритания объявила о введении санкций против примерно 100 танкеров, предположительно используемых Россией в обход западных ограничений. По заявлению офиса премьер-министра Кира Стармера, это крупнейшие санкции подобного рода. Хотя подробности не раскрываются, ранее аналогичные меры ограничивали или полностью запрещали передвижение таких судов и их заход в британские порты.

Что известно о танкере

Танкер Jaguar был построен в Шанхае и за два десятилетия сменил нескольких владельцев и флагов. Нынешний владелец — компания Sapang Shipping Incorporated, зарегистрированная на Маврикии. Танкер ходит под флагом Габона.

За последние два года судно неоднократно заходило в российские порты в Ленинградской области, включая Приморск и Усть-Лугу. В текущем рейсе отправителем груза выступила индийская компания Bisu Marine & Shipping, базирующаяся в пригороде Мумбая.

Попытки ограничения деятельности российских нефтяных танкеров в Балтийском море со стороны стран НАТО предпринимались и ранее. Минувшей зимой страны альянса начали операцию «Балтийский часовой», направленную на усиление защиты подводной инфраструктуры, включая кабельные линии и энергетические объекты. Генсек НАТО Марк Рютте упомянул об этой операции, комментируя инцидент с Jaguar.

Помимо этого, в апреле 2025 года Эстония приняла законодательные поправки, разрешающие армейским и флотским подразделениям страны применять силу против подозрительных судов в Балтийском море, если будет установлена угроза жизненно важной гражданской или военной инфраструктуре. Поправки допускают в том числе возможность обстрела или затопления таких судов.

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