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Патрушев прокомментировал попытку Эстонии задержать судно Jaguar

Патрушев счел новым актом пиратства попытку Эстонии задержать судно Jaguar
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Недавняя попытка Военно-морских сил Эстонии при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом стала еще одним примером актов пиратства, совершаемых Западом. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

Он заявил на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море, что угрозы со стороны НАТО стремительно нарастают. Альянс усиливает военно-морское присутствие, увеличивается их боевой и разведывательный потенциал, в том числе на Балтике.

По словам Патрушева, на этом фоне страны Запада фактически совершают акты пиратства, последним примером которых как раз и стала попытка задержания судна Jaguar.

14 мая стало известно, что в нейтральных водах Финского залива авиация НАТО и Военно-морские силы Эстонии предприняли попытку досмотра гражданского корабля, направлявшегося в порт Приморск под флагом Габона. Военные требовали изменить курс, дважды предпринималась попытка десантирования с вертолета. После приближения к месту инцидента российского истребителя Су-35 попытки перехвата судна Jaguar прекратились.

Ранее Путин одобрил предложения по реагированию на ограничение судоходства на Балтике.

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