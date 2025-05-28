В России прокомментировали готовность ФРГ помочь Украине в создании дальнобойного оружия

Песков: ФРГ с Францией соревнуются в провоцировании дальнейшей войны на Украине

Германия и Франция своими заявлениями по помощи Украине буквально соревнуются, кто сильнее спровоцирует эскалацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что его страна поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.

«В данном случае мы видим, как Германия соревнуется с Францией в «первенстве» по дальнейшему провоцированию войны. Все эти действия, естественно, мешают мирным усилиям», — сказал Песков.

По его словам, Москва рассчитывает на то, что, несмотря на все провокационные действия и преграды, получится продолжить процесс урегулирования украинского конфликта, провести второй тур переговоров с Киевом, обменяться проектами меморандумов.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский прилетел с рабочим визитом в Берлин, где встретился с Мерцем. Во время этих переговоров немецкий политик заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.

На этой неделе Мерц в интервью телеканалу WDR подтвердил, что Великобритания, Франция, США и ФРГ разрешили Киеву использовать западное вооружение для ударов по территории России. Песков отметил, что подобные решения, «если они были приняты», угрожают стабильности.

Ранее в Госдуме охарактеризовали угрозы Зеленского фразой «Остапа понесло».