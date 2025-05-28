Шойгу сообщил о планах Володина и Медведева посетить КНДР

Шойгу заявил, что Володин и Медведев нанесут визиты в КНДР в 2025 году

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, как планируется, нанесут визиты в Северную Корею в 2025 году. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, передает ТАСС.

Он отметил, что текущий год обещает быть насыщенным в плане проведения масштабных двусторонних мероприятий и контактов.

«Среди них, помимо празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, это и 80-летие освобождения Кореи в августе», — уточнил Шойгу.

К этому событию будет приурочен визит в Пхеньян Володина.

А Медведев, по словам секретаря Совбеза, намерен приехать в октябре для участия в торжествах по случаю 80-летнего юбилея создания Трудовой партии Кореи.

Также в ходе встречи Шойгу поблагодарил военнослужащих из КНДР, которые вместе с российскими бойцами принимали участие в освобождении Курской области. По его словам, Москва и Пхеньян вместе в одном окопе не только защищают свой суверенитет и достоинство, но и сражаются за строительство нового многополярного мирового порядка.

Ранее в МИД РФ рассказали о подготовке визита лидера КНДР в Москву.