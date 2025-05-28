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Политолог объяснил претензии США в адрес ЕС из-за выборов в Польше

Политолог Ткаченко: США заинтересованы в подъеме консервативных сил в ЕС
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Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал претензии США в адрес Евросоюза из-за возможной фальсификации на выборах в Польше. По словам политолога, Вашингтон заинтересован в подъеме консервативных сил в Европе и пытается сдержать неолибералов.

«Еврокомиссия и особенно некоторые отдельные ее представители оказывают давление на европейские политические силы, которые ориентируются на трампистские идеи. В Вашингтоне устали за этим наблюдать и перешли к действиям», — отметил Ткаченко.

Белый дом уверен, что нынешняя Европа — это то место, где сконцентрировались силы, оппозиционно настроенные к президенту США Дональду Трампу. По мнению администрации Соединенных Штатов, именно европейские политики готовят удар по республиканцам на промежуточных выборах в 2026 году и на президентских выборах в 2028 году, добавил эксперт.

28 мая члены комитета по иностранным делам палаты представителей США обратились к Еврокомиссии (ЕК) с требованием организовать брифинг из-за данных о потенциальных фальсификациях на выборах президента Польши.

Основные вопросы американских парламентариев сводятся к иностранным денежным вливаниям в целях поддержки конкретного кандидата. Кроме того, законодатели США обратили внимание на блокирование государственного финансирования польской оппозиционной партии «Право и справедливость» вопреки судебным решениям.

Ранее в Польше напомнили властям об историческом долге перед Россией.

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