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Мединский назвал идеальный способ для разрешения конфликтов

Мединский назвал идеалом решение конфликтов за шахматной доской
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Шахматы являются прекрасным примером того, как при помощи интеллекта можно мирно урегулировать все военные конфликты и стратегические споры. Такое мнение высказал помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на церемонии открытия турнира «Герои шахматной доски: Москва». передает ТАСС.

«Все баталии решаются, все споры решаются силой интеллекта на шахматной доске. Как бы мы всегда мечтали, чтобы так оно происходило и в реальной жизни», — сказал Мединский.

По его словам, это идеал, чтобы все военно-исторические и стратегические споры решались за шахматной доской в честном соревновании, поэтому в России развивают шахматы.

Обращаясь к участникам турнира, Мединский похвалил вклад Федерации шахмат России в развитие спортивного движения по всей стране и отдельно поблагодарил московское правительство за организацию нескольких десятков шахматных площадок в городе.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию тогда возглавил Мединский.

Ранее в Кремле отказались раскрывать требования России к Украине.

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