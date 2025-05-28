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Эксперт объяснил, возможно ли временное прекращение огня на Украине

Политолог Бовт: прекращение огня на Украине возможно, но с условиями
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Временное прекращение огня на Украине все еще возможно, однако оно должно быть заключено на определенных условиях. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Георгий Бовт.

«То есть должен быть выработан режим соблюдения этого прекращения огня, должно быть определено, кто будет наблюдать. Дальше возможны отвод тяжелых вооружений, приостановление военных поставок, приостановление мобилизационных мероприятий на Украине. И так далее», — сказал эксперт.

При этом он допустил, что вместо временного перемирия может начаться летнее наступление Вооруженных сил России. Он указал, что в случае прекращения огня военная наука сулит преимущество Украине, поскольку режим тишины всегда выгоден для отступающей стороны.

Как заявил 28 мая представитель Кремля Дмитрий Песков, переговорные команды России и Украины занимаются разработкой перечня условий для временного перемирия.

Он также подчеркивал, что российская сторона не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать, поскольку это необходимо делать в дискретном режиме.

Ранее Белоусов заявил об отсутствии реакции Киева на готовность Москвы к диалогу.

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