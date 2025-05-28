В Кремле прокомментировали содержание меморандума по Украине

Российская сторона не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать, поскольку это необходимо делать в дискретном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на появившиеся в прессе данные о том, что Россия в тексте меморандума якобы требует, чтобы другие страны, среди которых Грузия, Молдавия и Украина, не вступали в НАТО.

«Как мы можем Грузию обсуждать на переговорах с Украиной? Это двусторонние переговоры. Каким образом? Просто ответьте на этот вопрос», — заявил Песков.

По его словам, в инфополе много рассуждений на тему соглашений, однако «большая часть из них является абсолютно неверными или откровенно ложными». Представитель Кремля отметил, что к данному вопросу нужно относиться аккуратно, понимая, что обмен позициями должен проходить в «дискретном режиме и по-другому быть не может».

В ходе пресс-конференции Песков отметил, что работа над меморандумом по урегулированию конфликта на Украине находится на завершающей стадии.

Ранее Песков заявил, что СМИ срывают мирные переговоры.