Немецкой активистке Лиане Килинч вручили российский паспорт

Гражданка Германии, глава благотворительного фонда «Мост мира — помощь жертвам войны» Лиана Килинч получила российский паспорт. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Вручили паспорт гражданина Российской Федерации Лиане Килинч. <...> Лиана, ваш дом теперь — в России, в Нижегородской области! Мы окажем необходимую и всю возможную поддержку!» — написал глава российского региона.

Он отметил, что это решение принял президент РФ Владимир Путин.

По словам Никитина, Килинч — многодетная мать из Германии, которая с 2014 года активно помогает ДНР и ЛНР: собирает и отвозит гуманитарные грузы и занимает «четкую и справедливую позицию».

Однако, как подчеркнул губернатор, эту позицию не поддерживают немецкие власти. Он отметил, что накануне они обвинили фонд «Мост мира», который возглавляет Килинч, в пособничестве терроризму.

До этого российский паспорт получил повар из Германии Максим Житников. Мужчина вместе с семьей решил переехать во Владимирскую область из Эссена «из-за несогласия с пропагандируемыми в Европе ценностями».

Житников обратился к Путину с просьбой предоставить ему гражданство РФ. Мужчину пригласили в УМВД РФ по Владимирской области, где он подал заявление и другие документы. После необходимых проверок российский паспорт был оформлен.

Ранее Путин дал российское гражданство оперному режиссеру из Италии.