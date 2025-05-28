На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкой активистке Лиане Килинч вручили российский паспорт

Глава немецкого фонда «Мост мира» Лиана Килинч получила российский паспорт
close
Telegram-канал Глеб Никитин

Гражданка Германии, глава благотворительного фонда «Мост мира — помощь жертвам войны» Лиана Килинч получила российский паспорт. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Вручили паспорт гражданина Российской Федерации Лиане Килинч. <...> Лиана, ваш дом теперь — в России, в Нижегородской области! Мы окажем необходимую и всю возможную поддержку!» — написал глава российского региона.

Он отметил, что это решение принял президент РФ Владимир Путин.

По словам Никитина, Килинч — многодетная мать из Германии, которая с 2014 года активно помогает ДНР и ЛНР: собирает и отвозит гуманитарные грузы и занимает «четкую и справедливую позицию».

Однако, как подчеркнул губернатор, эту позицию не поддерживают немецкие власти. Он отметил, что накануне они обвинили фонд «Мост мира», который возглавляет Килинч, в пособничестве терроризму.

До этого российский паспорт получил повар из Германии Максим Житников. Мужчина вместе с семьей решил переехать во Владимирскую область из Эссена «из-за несогласия с пропагандируемыми в Европе ценностями».

Житников обратился к Путину с просьбой предоставить ему гражданство РФ. Мужчину пригласили в УМВД РФ по Владимирской области, где он подал заявление и другие документы. После необходимых проверок российский паспорт был оформлен.

Ранее Путин дал российское гражданство оперному режиссеру из Италии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами