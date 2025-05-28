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Эксперт раскрыл, почему Мерц заявил о снятии ограничений для Киева именно сейчас

Политолог Тренин: удары РФ по Украине побудили Мерца снять ограничения с ВСУ
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Friedrich Merz/Reuters

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии любых ограничений, касающихся дальности применения средств поражения Киевом, прозвучало на фоне чувствительных ударов по Украине со стороны России. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, член РСМД Дмитрий Тренин.

«Украинская система противовоздушной обороны показала свою неэффективность. В том числе в обороне Киева, Одессы. А также в других местах. Например, в Староконстантинове и так далее. То есть на эти русские удары нужно было каким-то образом реагировать, и вот последовала реакция со стороны канцлера Мерца. Мы посмотрим, что будет за этим», — сказал эксперт.

Он выразил сомнение, что такое решение Германии изменит ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

26 мая Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется Украине. Почему Запад пошел на такой шаг, чем грозит это решение и почему оно может вовлечь Берлин в ракетно-ядерную войну, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее во Франции назвали канцлера Германии «сумасшедшим».

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