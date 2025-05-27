«Вовлечь Берлин в ракетную войну»: чем обернется снятие ограничений по ударам для Киева

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется Украине. Почему Запад пошел на такой шаг, чем грозит это решение и почему оно может вовлечь Берлин в ракетно-ядерную войну, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Германия, Великобритания, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов полученного Украиной оружия. Рассмотрим этот вопрос с военно-политических и оперативно-стратегических позиций.

«Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», — сказал германский канцлер Фридрих Мерц.

Несколько позже вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль практически опроверг слова главы правительства, заявив, что политика Германии по этому вопросу осталась прежней. Однако вполне возможно, что это элемент оперативно-стратегической маскировки по-германски.

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Мерц, говоря о снятии ограничений по дальности, все-таки не сказал главного — ради достижения каких военно-политических и оперативно-стратегических целей для Германии глава правительства так рьяно включился в этот процесс? Ведь задача лидера любой страны в результате принятых им решений существенно улучшить положение своего государства в мире, причем по всем возможным азимутам. В этом главное предназначение вождя любого народа.

Однако ясного ответа на вопрос, каким образом улучшится военно-политическая обстановка для Германии в результате передачи ракет Киеву, пожалуй, нет. Да и сам канцлер толком не сказал, во имя каких высоких целей он пошел на подобные меры. То есть как стратег с большой буквы ничем себя не обозначил. Так и остался в этом отношении примерно на уровне майора, командира батальона в лучшем случае.

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Какие плюсы и бонусы получит Германия от решения «ракетного вопроса» (причем самые широкие слои населения, промышленность, сельское хозяйство, другие отрасли экономического комплекса страны), непонятно. Традиционные отсылки политиков ЕС на евроатлантические ценности, идеалы Запада и на приверженность борьбе за права человека в этом случае не совсем актуальны.

А тогда ради чего канцлер пошел на «снятие ограничений по дальности», не совсем понятно. Исходя из принципа одного из трех мушкетеров (Портоса): «Я дерусь, потому что дерусь»? Во всяком случае, на этот шаг Мерц пошел отнюдь не исходя из глубинных национальных интересов германского народа, к которым передача ракет Украине не имеет в принципе никакого отношения.

Надо заметить, что отношения между Москвой и Берлином и так основательно отравлены предыдущими поставками Украине германского вооружения и военной техники. И на восстановление утраченного доверия между странами потребуются теперь годы.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Но если Германией будет принято решение о поставках крылатых ракет «воздух-поверхность» типа TAURUS KEPD 350/150, то это может повлечь за собой куда как более неблагоприятные последствия для Берлина. Когда начнутся удары германскими ракетами по российским городам, то тут для Германии, вполне возможно, начнутся проблемы, о которых канцлер Мерц пока даже не подозревает.

По большому счету, решение главы правительства Германии о передаче ракет Украине может, без всякого преувеличения, вовлечь Берлин в ракетно-ядерную войну. Или, как минимум, возможны удары российским высокоточным оружием большой дальности по предприятиям кооперации соисполнителей на территории Германии, вовлеченным в процесс серийного производства ракет TAURUS KEPD 350/150.

В любом случае после «снятия ограничений по дальности» резкая эскалация боевых действий на территории Украины так или иначе неизбежна. Интенсивность обмена ударами между Украиной и Россией резко возрастет. И это ведь тоже по идее должен предвидеть канцлер Германии. Однако, как складывается впечатление, Фридрих Мерц намерен пока добиться только одного — изрядно подлить масла в огонь вооруженной борьбы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).