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«Попали туда, куда нужно»: эксперт об ударе по Одессе и реакции США

Военэксперт Дандыкин: ВС РФ поразили важный объект в Одессе
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Министерство обороны РФ

Военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавний удар Вооруженных сил (ВС) России по порту в Одессе. Он обратил внимание на эмоциональную реакцию генерала, спецпредставителя президента США Кита Келлога на это событие.

«Если Келлог завопил — значит, мы ударили именно туда. Это был не просто порт, это был логистический узел, откуда планировали развернуть масштабные поставки. Особенно ценной была партия морских дронов. Такие катера — не ширпотреб, их штучно производят. Потеря нескольких десятков — это реальный провал», — отметил Дандыкин.

Вооруженные силы (ВС) России 23 мая нанесли удар по порту Одессы, где происходила разгрузка и складирование контейнеров с имуществом военного назначения.

В результате уничтожено около 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, а также боеприпасы, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Харьковской области произошли взрывы.

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