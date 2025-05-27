Российские войска нанесли удар по порту Одессы

Вооруженные силы (ВС) России 23 мая нанесли удар по порту Одессы, где происходила разгрузка и складирование контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В результате удара уничтожено около 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, а также боеприпасы», — говорится в сообщении.

В этой же сводке Минобороны заявило, что Украина при поддержке некоторых стран предприняла шаги, направленные на срыв переговоров с Россией. В ведомстве отметили, что прямой диалог между Москвой и Киевом по мирному урегулированию конфликта был возобновлен по инициативе РФ.

В министерстве подчеркнули, что ВС России продолжат наносить массированные и групповые удары в ответ на любые террористические атаки и провокации со стороны Киева. В ведомстве уточнили, что поражение будет наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее российские войска ударили по Павлоградскому химическому заводу.