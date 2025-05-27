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В Харьковской области произошли взрывы

В Чугуеве Харьковской области Украины произошли взрывы
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В городе Чугуеве Харьковской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Подробная информация не приводится.

В данный момент в Харьковской области действует воздушная тревога.

Утром 26 мая украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что несколько взрывов произошло в городе Херсоне, подконтрольном украинским властям.

В ночь на 26 мая в Киеве объявили воздушную тревогу, а затем в украинской столице произошли взрывы. По словам мэра города Виталия Кличко, здесь сработали средства противовоздушной обороны.

До этого в городе Одессе зафиксировали две серии взрывов. Глава населенного пункта Геннадий Труханов предупредил местных жителей об угрозе применения ударных беспилотников и попросил их оставаться в безопасных местах.

Утром 25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Вооруженные силы РФ осуществили одну из самых массовых атак на территорию страны. Как он сказал, российские войска в течение ночи выпустили сотни дронов и ракет по украинским регионам. На этом фоне дипломат призвал международное сообщество «усилить давление» на Москву и подчеркнул необходимость введения режима «полного и безоговорочного прекращения огня».

Ранее на Украине сообщили о повреждении инфраструктуры и предприятий в четырех регионах.

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