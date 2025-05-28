На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нарышкин сравнил милитаризацию Европы с событиями в гитлеровской Германии

Нарышкин: в Европе связывают милитаризацию с угрозой с Востока, как при Гитлере
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Граждан стран Европы убеждают в необходимости милитаризации из-за «угрозы с Востока», как это было в Германии в преддверии Второй мировой войны (1939 — 1945 годы). Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает ТАСС.

Нарышкин отметил, что европейские правящие группировки, привыкнув жить под «опекой» США, «отвыкли от стратегического мышления». По словам главы СВР, руководство Европейского союза и ведущих европейских государств сегодня продолжает действовать в духе неоколониальной инерции, ярким проявлением этого служит кризис на Украине.

Чиновник подчеркнул, что Европа упорствует в попытках использовать Украину в качестве «тарана» против Российской Федерации и одновременно вооружается сама. По мнению Нарышкина, опасность такого курса для всего континента понимают и здравомыслящие политики в Европе, их голоса становятся все громче.

27 мая министры стран Европейского союза одобрили создание фонда вооружений в размере €150 млрд ($170,7 млрд), который направлен на обеспечение безопасности на континенте. Одобрение министров стало последним юридическим шагом в создании схемы «Действия по безопасности для Европы» (SAFE).

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что словосочетание «милитаризация Европы» может стать словом года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами