В СВР заявили о борьбе внутри США «не на жизнь, а на смерть»

Нарышкин: политическая борьба внутри США идет не на жизнь, а на смерть

Политическое противостояние внутри США идет «не на жизнь, а на смерть». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

«Внутренняя борьба в Соединенных Штатах буквально идет не на жизнь, а на смерть, о чем свидетельствуют многочисленные покушения и угрозы в адрес [президента США Дональда] Трампа», — сказал Нарышкин во время своей речи на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По словам главы СВР, планы Трампа по сворачиванию пропаганды трансгуманизма и либеральной демократии на глобальном уровне вызывают «резкое неприятие» со стороны так называемого глубинного государства. Нарышкин отметил, что «не менее ожесточенное противодействие» вызывает и настрой главы США по прекращению конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

До этого главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что многие переживают за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа из-за проводимой им политики. В том числе такие страхи есть и у нее.

Симоньян подчеркнула, что Трамп отличается от других американских лидеров, «которые делали одно и то же, картинка меняется, а план прежний».

Кроме того, она обратила внимание на разногласия внутри администрации Трампа. По ее словам, госсекретарь США Марко Рубио настаивает на введение жестких санкций против России, тем временем американский президент их не подписывает.

Ранее стало известно, сколько раз выстрелили в Трампа во время покушения в Пенсильвании.