Симоньян заявила, что многие переживают за жизнь президента США

Симоньян сообщила, что многие переживают за жизнь Трампа

Многие переживают за жизнь главы Белого дома Дональда Трампа из-за проводимой им политики США. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «России 1».

«Я как-то сильно переживаю за его [Трампа] жизнь и здоровье. И не только я», — отметила она.

Трамп отличается от других президентов США, «которые делали одно и то же, картинка меняется, а план прежний», подчеркнула Симоньян. Она обратила внимание на то, что госсекретарь США Марко Рубио предпринимает попытки ввести серьезные санкции против Москвы, но Трамп их не подписывает.

23 мая журнал New Lines со ссылкой на источники сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио «почти ежедневно» упоминает о возможности введения новых санкций против России, однако Трамп скептически относится к такому варианту.

До этого британская газета Guardian писала, что Трамп после двухчасового телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным отказался от ужесточения санкций против России, разрушив планы европейских политиков.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп не стал вводить санкции в отношении РФ.