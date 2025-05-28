Лавров прокомментировал развертывание инфраструктуры НАТО в АТР

Россия обеспокоена в связи с развертыванием инфраструктуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает ТАСС.

Министр отметил: исторический опыт показывает, что, «если к тебе приходит НАТО, жди беды». А сейчас в АТР создаются элементы военной инфраструктуры альянса.

По словам Лаврова, Запад откровенно пытается вытянуть из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) отдельные страны, чтобы сделать их частью своих «узкоблоковых авантюр».

Глава МИД подчеркнул, что Россия готова проявлять солидарность с партнерами из АСЕАН в отстаивании одобренной в рамках восточно-азиатских саммитов архитектуры, которую в настоящее время пытаются разрушить.

До этого Лавров высказался о новом раунде переговоров между Москвой и Киевом. Министр уточнил, что в ближайшее время о нем будет объявлено. Россия намерена настаивать на отмене дискриминационных законов по ограничению использования русского языка на Украине.

Ранее Белоусов заявил об отсутствии реакции Киева на готовность Москвы к диалогу.