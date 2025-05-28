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Военная помощь США Украине закончится в ближайшие месяцы

WP: военная помощь США Украина иссякнет через несколько месяцев
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Mariam Zuhaib/AP

Одобренные еще при бывшем президенте США Джо Байдене транши военной помощи Киеву закончатся в ближайшие месяцы, при этом действующий глава государства Дональд Трамп не давал Украине никаких обещаний продлить поддержку. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Эта помощь должна закончиться в ближайшие месяцы, и Трамп не сигнализировал о планах ее возобновления или продления, что ставит Киев в неопределенное стратегическое положение», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что по состоянию на конец мая Украина все еще получает последние транши военной помощи, одобренные при администрации Байдена.

28 мая пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что зенитный ракетный комплекс Patriot испытывает сложности в борьбе с российскими ракетами «Искандер».

Ранее в России напомнили, что «Искандер» летит быстрее, чем ракета Taurus.

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