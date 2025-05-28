Россияне стали больше платить за фрукты и ягоды

«Ъ»: фрукты и ягоды в России за год подорожали на 26%

Фрукты и ягоды за год подорожали в России на 26%, количество покупок в этой категории выросло более чем на 20%. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

В январе — апреле текущего года средний чек при покупке фруктов и ягод составил 306 руб., что на 26% больше, чем в прошлом году.

Данная категория лидирует по росту цен на продовольственном рынке. Кондитерские изделия подорожали на 5%, овощи — на 15%, хлеб — на 13%.

В среднем чек на продукты, по данным «Чек Индекса», увеличился за год до 1,9 тыс. руб. (+8%).

По оценке гендиректора ИА FruitNews Ирины Козий, за год цены в категории плодоовощной продукции выросли в среднем на 20–55%. На рост стоимости повлияли: увеличение себестоимости, подорожание труда минимум в полтора раза, а также увеличение цен на удобрения и средства защиты растений.

До этого сообщалось, что цены на морковь с 17 по 24 мая выросли в России на 30%.

Ранее были названы причины роста цен на капусту и лук в России.