Лавров заявил, что украинские власти не представляют население Крыма

Украинские власти не представляют население Крыма и юго-востока Украины. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Представляет ли киевский режим, который после госпереворота в феврале 2014 года развязал войну против собственного народа, представляет ли он население Крыма и представлял ли после госпереворота и Крым, и юго-восток Украины? Конечно же, нет», — сказал он на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

По его словам, в 1960-е годы колонизаторы так же не могли представлять интересы народов Африки, «которые хотели жить под руководством правительств, избранных ими самими, а не навязанных извне».

18 мая в День памяти пострадавших от депортации народов Крыма президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полуостров должен быть свободным.

До этого он сообщал, что Украина юридически не признает «временно оккупированные территории российскими».

Ранее Мединский рассказал, зачем Крым передали Украине в 1954 году.