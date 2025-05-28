Маск раскритиковал законопроект Трампа о сокращении госрасходов

Американский предприниматель и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в интервью телеканалу CBS News заявил, что разочарован законопроектом президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

«Я был разочарован, увидев законопроект о масштабных расходах, который, откровенно говоря, увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его и подрывает работу, проделанную командой DOGE», — сказал Маск.

Он напомнил, что Трамп называет документ «единым, большим, красивым законопроектом». Инициатива предусматривает сокращение налогов и госрасходов в ряде отраслей, но предполагает увеличение трат в оборонной сфере, например, на создание системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»).

До этого Маск говорил, что ситуация с бюрократией в стране хуже, чем он думал.

Ранее третий подряд Starship Маска разрушился во время полета.