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Евросоюз разрабатывает план по сокращению потребления воды

FT: ЕС разрабатывает план по сокращению потребления воды на 10% из-за засухи
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Европейская комиссия разрабатывает план, в соответствии с которым страны-члены Европейского союза должны будут сократить потребление воды на 10% к 2030 году из-за засухи. Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на соответствующий план, оказавшийся в ее распоряжении.

Странам ЕС также будет рекомендовано увеличить инвестиции в очистную инфраструктуру.

«Брюссель призовет страны Евросоюза сократить потребление воды на 10% к 2030 году на фоне того, что блок сталкивается с распространенными засухами», — отмечается в публикации.

Financial Times указывает, что план, который намерены представить в июне этого года, станет первой попыткой Еврокомиссии установить целевые показатели эффективного использования воды. По данным чиновников, близких к разработке плана, ЕК будет рекомендовать инвестировать в инфраструктуру водоснабжения €23 млрд ежегодно.

Издание подчеркивает, что эта инициатива свидетельствует о беспокойстве стран-членов Евросоюза по поводу истощающихся запасов подземных вод в ЕС.

До этого немецкие ученые из Института биогеохимии Макса Планка выяснили, что и сильные засухи, и сильные осадки ставят под угрозу качество и стабильность грунтовых вод — источников питьевой воды для миллиардов людей во всем мире.

Ранее ученые выяснили, что токсичные «вечные химикаты» могут десятилетиями загрязнять грунтовые воды.

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