Токсичные «вечные химикаты» десятилетиями отравляют грунтовые воды, выяснили ученые

Американские ученые из Университета штата Северная Каролина пришли к выводу, что токсичные пер- и полифторалкильных соединения (ПФАС) способны оставаться в грунтовых водах в течение нескольких десятилетий. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (EST).

ПФАС применяются в производстве широкого круга потребительских товаров, включая посуду с антипригарным покрытием, контейнеры для еды и водонепроницаемые материалы. Соединения этой группы очень стойкие, и почти не распадаются естественным путем, за что их называют «вечными».

В последние годы была доказана связь между накоплением ПФАС в организме и развитием рака наряду с нарушениями в эндокринной и репродуктивной системах организма. Кроме того, «вечные химикаты» могут вызывать пороки развития у неродившихся детей.

В новой работе специалисты протестировали пробы воды из нескольких источников, чтобы определить типы и уровни концентрации ПФАС. Затем они использовали индикаторы качества подземных вод.

Оказалось, что стойкие соединения могут оставаться в грунтовых водах до 43 лет.

Исследователи отмечают, что, хотя выбросы ПФАС сейчас существенно ниже, чем до 2019 года, они не равны нулю, поэтому некоторое количество атмосферных отложений химикатов, вероятно, продолжит попадать в грунтовые воды.

«Даже в лучшем случае — без дальнейшего осаждения в атмосфере — ПФАС, выброшенные в атмосферу за последние десятилетия, будут медленно вымываться из грунтовых вод в поверхностные воды в течение еще примерно 40 лет», — уточнили ученые.

Ранее исследователи установили, что высокие уровни ПФАС в организме молодых людей ухудшают качество их сна.