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Военные РФ показали пленным ВСУ видео мобилизации на Украине, но им не поверили

«Страна»: пленным ВСУ в России показывали видео бусификации, но они не верили
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Shutterstock

Пленным боевикам ВСУ в российском плену показывали видео силовой мобилизации на Украине, однако они не верили. Об этом заявила военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова, передает украинское издание «Страна».

«Украинским военным в российском плену показывали видео с бусификацией. Но они не верили», — говорится в сообщении издания.
Боевики ВСУ, как отметила Решетилова, считали, что это «российская пропаганда».

Однако после возвращения на Украину они осознали, «что это имеет место», подытожила она.

27 мая сообщалось, что с 28 мая предприятия и ведомства, имеющие статус критически важных, должны подтвердить его. В противном случае этот статус будет отменен, а работники, получившие бронь от мобилизации, потеряют ее.

В мае прошлого года на Украине вступили в силу новые более жесткие правила мобилизации. Согласно этому закону призывной возраст снизился с 27 до 25 лет. Все мужчины в возрасте с 18 до 60 лет обязаны носить с собой военный билет.

Ранее на Украине призвали готовить детей к войне со школы.

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