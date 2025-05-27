На Украине анонсировали увеличение числа мобилизованных

С 28 мая предприятия и ведомства, имеющие статус критически важных, должны подтвердить его. В противном случае этот статус будет отменен, а работники, получившие бронь от мобилизации, потеряют ее, говорится в письме минэкономики Украины, пишет «Страна.ua».

По данным издания, предприятия и ведомства со статусом критически важных обязаны направить на электронную почту минэкономики несколько документов, в частности сведения об уплате налогов и сборов в бюджет и фонды за период с 1 января по 30 апреля 2025 года.

Кроме того, им необходимо предоставить отчет из информационных систем налоговой по расчетам, документы о праве собственности или аренды на объекты недвижимости, а также подтверждение ведения деятельности минимум в трех и более областях на Украине.

Решения о подтверждении или аннулировании статуса будет принимать специально созданная комиссия минэкономики.

В мае прошлого года на Украине вступили в силу новые более жесткие правила мобилизации. Согласно этому закону призывной возраст снизился с 27 до 25 лет. Все мужчины в возрасте с 18 до 60 лет обязаны носить с собой военный билет.

Повестки стали электронными и считаются врученными даже без личной передачи, а для уклонистов появились штрафы и санкции вплоть до арестов недвижимости и запрета на управление транспортном. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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