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Трамп-младший отдаст свой криптокошелек, если Харрис объяснит блокчейн-технологию

Сын Трампа обещал отдать криптокошелек, чтобы Харрис объяснила блокчейн
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Jacquelyn Martin/AP

Сын президента США Дональд Трамп — младший готов отдать свой криптокошелек, чтобы бывшая вице-президент Камала Харрис попыталась объяснить, что такое блокчейн. Об этом он заявил на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн, передает РИА Новости.

«Я бы заплатил деньги, много денег. Возможно, весь мой криптокошелек, чтобы Камала Харрис объяснила блокчейн-технологию», — сказал Трамп-младший.

По его мнению, попытка Харрис объяснить эту технологию стала бы «величайшим словесным салатом» в истории экс-вице-президента.

В марте президент США Дональд Трамп на форуме, посвященном криптовалютам, сообщил, что американское правительство является держателем около 200 тысяч биткоинов. Эти средства составят основу нового федерального резерва, подчеркнул он и добавил, что США входят в число крупнейших держателей биткоинов и не намерены их продавать.

Ранее сообщалось, что Трамп заработал более $324 млн на своем мемкоине.

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