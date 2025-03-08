Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп раскрыл, сколько биткоинов имеется в распоряжении США

Трамп сообщил, что в распоряжении правительства США имеется 200 тысяч биткоинов
close
Win McNamee/Reuters

Правительство США является держателем порядка 200 тысяч биткоинов. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на форуме, посвященном криптовалютам, пишет ТАСС.

«Эти средства составят основу нового федерального резерва», — отметил он.

По словам Трампа, американской правительство входит в число крупнейших держателей биткоинов и не намерено их продавать.

«До сих пор это был верный подход», — резюмировал президент США.

Накануне Трамп издал указ о создании стратегического криптовалютного резерва биткоинов, который может включать около 200 тысяч биткоинов. Формирование резерва будет осуществляться за счет принадлежащих федеральному правительству биткоинов, которые были изъяты в ходе уголовных или гражданских процессов по конфискации активов.

В первой половине февраля генеральный директор и основатель сети партнерских компаний RizzGo Ольга Гончарова сообщила, что курс биткоина в марте составит $110-115 тыс. при оптимистичном сценарии. Но если торговое противостояние в мировой экономике усилится, не исключена еще одна распродажа на крипторынке, допустила эксперт. По ее словам, распродажа может локально привести курс биткоина к диапазону $85-$90 тыс.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами