Трамп раскрыл, сколько биткоинов имеется в распоряжении США

Трамп сообщил, что в распоряжении правительства США имеется 200 тысяч биткоинов

Правительство США является держателем порядка 200 тысяч биткоинов. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на форуме, посвященном криптовалютам, пишет ТАСС.

«Эти средства составят основу нового федерального резерва», — отметил он.

По словам Трампа, американской правительство входит в число крупнейших держателей биткоинов и не намерено их продавать.

«До сих пор это был верный подход», — резюмировал президент США.

Накануне Трамп издал указ о создании стратегического криптовалютного резерва биткоинов, который может включать около 200 тысяч биткоинов. Формирование резерва будет осуществляться за счет принадлежащих федеральному правительству биткоинов, которые были изъяты в ходе уголовных или гражданских процессов по конфискации активов.

В первой половине февраля генеральный директор и основатель сети партнерских компаний RizzGo Ольга Гончарова сообщила, что курс биткоина в марте составит $110-115 тыс. при оптимистичном сценарии. Но если торговое противостояние в мировой экономике усилится, не исключена еще одна распродажа на крипторынке, допустила эксперт. По ее словам, распродажа может локально привести курс биткоина к диапазону $85-$90 тыс.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.