Telegraph: Украина осталась без иностранного финансирования на 2026 год

Украина попала в непростую ситуацию из-за отсутствия экономических обязательств Запада по поддержке страны в следующем году. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«На следующий год существует значительная неопределенность. Нет обязательств, которые гарантировали бы, что мы сможем пережить следующий год», — сказал украинский экономист Юрий Гайдай.

Издание обратило внимание на то, что без помощи Запада Украина столкнется с огромными трудностями, поскольку бюджет страны чуть более чем на половину состоит из иностранного финансирования.

В середине мая министр финансов страны Сергей Марченко заявил, что Украина не выживет из-за дефицита бюджета даже при условии перемирия. Он уточнил, что в этом году он составляет $39,3 млрд, и призвал западных партнеров уже сейчас инвестировать в республику.

В марте профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал пессимистичный прогноз относительно будущего Украины, предрекая ей будущий провал и долговую зависимость от стран Запада. Свои выводы он подкрепил прогнозом МВФ от 23 октября 2024 года, согласно которому госдолг Украины превысит 106% в 2025 году.

Ранее в Fitch Ratings оценили состояние экономики Украины.