Прокурор МУС намеревался запросить ордера на арест двух израильских министров

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан до ухода в административный отпуск планировал запросить ордера на арест министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, желание прокурора было обусловлено их причастностью к расширению еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Решение о дальнейшем продвижении запроса на ордера во время административного отпуска Хана пока не принято.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа.

В середине мая стало известно, что Карим Хан уходит в административный отпуск в связи с расследованием обвинений в сексуальных домогательствах и временно не будет исполнять свои обязанности.

Ранее парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе страны из МУС вскоре после визита Нетаньяху.