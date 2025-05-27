В госдепе высоко оценили прошедшие переговоры с Ираном

Переговоры Соединенных Штатов и Ирана в Риме носили позитивный характер, ожидается следующий раунд. Об этом на брифинге заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, передает ТАСС.

«Обсуждения были как прямыми, так и непрямыми и продолжались более двух часов <...> Переговоры продолжают носить конструктивный характер <...> Мы достигли очередного прогресса. Обе стороны договорились встретиться снова в ближайшем будущем», — заявила Брюс.

До этого издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон и Тегеран пытаются согласовать рамочный договор, который станет промежуточным этапом на пути к заключению полноценной ядерной сделки.

По данным издания, в Иране считают, что такое соглашение может приблизить стороны к новой сделке, и хотят включить в него подтверждение своего права на гражданскую ядерную программу, а также обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. Кроме того, возможным условием является проведение проверок на ядерных объектах Ирана.

Ранее в Иране назвали ошибкой требования США об отказе от обогащения урана.