Россиянам объяснили, как действовать при потере документов за границей

Россиянам при потере или краже документов за границей в первую очередь нужно обратиться в консульство РФ в стране отдыха, отметил руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по страхованию, советник генерального директора АО «Боровицкое страховое общество» Кирилл Сгибнев. Чаще всего такие проблемы там решаются позитивно, заявил он Общественной Службе Новостей.

Столкнувшимся с потерей документов туристам стоит также узнать, не включают ли их страховые пакеты компенсацию за потерю паспорта и предоставление юридической помощи.

«Их обычно приобретают те, кто уже сталкивались с подобными проблемами и знают, насколько это может быть полезно, — отметил Сгибнев. — Если ситуация произошла в незнакомом месте и не понятно, что делать, всегда можно позвонить в сервисную компанию страховщика — даже если случай не страховой, они подскажут и помогут, не оставят в беде».

Кроме того, туристы при потере документов, включая загранпаспорт, могут обратиться в российское посольство в стране пребывания, сотрудники которого помогут вернуться в РФ по удостоверяющей личность справке, отметил вице-президент РСТ, гендиректор юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов. Он посоветовал на всякий случай иметь при себе копию или фотографию загранпаспорта и другие документы, включая водительские права или общегражданский паспорт.

Если же документы были не просто потеряны, а украдены, то обращаться уже нужно в полицию. Но на многое рассчитывать не нужно – зачастую полиция в других странах мелкие кражи не расследует, предупредил Мохов. По его словам, если речь идет о крупной краже, то по этому вопросу тоже лучше обратиться в посольство России, если таковое есть в данной конкретной стране. Он призвал россиян всегда при путешествиях в другие страны пользоваться услугой имущественного страхования, покрывающей потери при краже и повреждении личных вещей, включая технику.

Подробнее о том, как получить загранпаспорт в МФЦ и на «Госуслугах», какие документы нужны для оформления, какой вид загранпаспорта выбрать и сколько денег понадобится для уплаты госпошлины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее застрявшие в Индии из-за потерянных паспортов россияне обвинили консульство в бездействии.