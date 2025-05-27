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В офисе Зеленского заявили, что Россия проверяет США на готовность «отвечать за слова»

Подоляк: Кремль своими действиями проверят США на готовность отвечать за слова
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Efrem Lukatsky/AP

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия своими действиями якобы проверяет готовность Соединенных Штатов «отвечать за слова» и перечеркивает все инициативы Вашингтона по мирному урегулированию. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Кремль разжигает войну, проверяя Белый дом на готовность отвечать за слова. Президент США до сих пор имеет выбор», — написал Подоляк.

По его словам, Трамп может подкрепить свои резкие высказывания и угрозы в адрес России действиями в виде санкций, продвижением запрета на торговлю с Москвой и одобрением новых пакетов помощи. В то же время, считает Подоляк, президент США может «развести руками», признать сложность урегулирования конфликта и выйти из переговоров. Подоляк утверждает, что Кремль ожидает второго варианта.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американцы и президент Дональд Трамп весьма сбалансированы в своем подходе к урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в Совфеде раскрыли, кто пытается «вбить клин» в отношения России и США.

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