В офисе Зеленского заявили, что Россия проверяет США на готовность «отвечать за слова»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия своими действиями якобы проверяет готовность Соединенных Штатов «отвечать за слова» и перечеркивает все инициативы Вашингтона по мирному урегулированию. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Кремль разжигает войну, проверяя Белый дом на готовность отвечать за слова. Президент США до сих пор имеет выбор», — написал Подоляк.

По его словам, Трамп может подкрепить свои резкие высказывания и угрозы в адрес России действиями в виде санкций, продвижением запрета на торговлю с Москвой и одобрением новых пакетов помощи. В то же время, считает Подоляк, президент США может «развести руками», признать сложность урегулирования конфликта и выйти из переговоров. Подоляк утверждает, что Кремль ожидает второго варианта.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американцы и президент Дональд Трамп весьма сбалансированы в своем подходе к урегулированию конфликта на Украине.

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